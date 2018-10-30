30 октября 2018, вторник

Конец октября установил новый температурный рекорд в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Октябрь порадовал жителей Киева продолжительным
Фото: Pixabay

Октябрь порадовал жителей Киева продолжительным "бабьим летом"

В ночь на 30 октября в Киеве температура не опустилась ниже +12,2°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Б.Срезневского, это произошло во второй раз за последние 137 лет, повторилось прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.

Кроме того, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за последние 137 лет наблюдений.

Ранее метеорологи зафиксировали в октябре четыре температурных рекорда. Второй месяц осени также подарил жителям столицы продолжительное "бабье лето". Оно длилось 13 дней - с 8 по 21 октября.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове