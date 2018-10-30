Конец октября установил новый температурный рекорд в Киеве

В ночь на 30 октября в Киеве температура не опустилась ниже +12,2°С.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Б.Срезневского, это произошло во второй раз за последние 137 лет, повторилось прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.

Кроме того, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за последние 137 лет наблюдений.

Ранее метеорологи зафиксировали в октябре четыре температурных рекорда. Второй месяц осени также подарил жителям столицы продолжительное "бабье лето". Оно длилось 13 дней - с 8 по 21 октября.