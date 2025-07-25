По данным источников DeepState, подразделение 225 ОШП завершило зачистку и закрепление в Кондратовке. Это уже второе село, которое освободило подразделение в Сумской области.

Отмечается, что в течение операции украинские подразделения нанесли значительные потери врагу. В частности, ликвидирован батальон 40-го отдельного мотострелкового полка, батальон 155 ОБрМП, батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады и их комбата.

Аналитики проекта добавили, что российская пехота некоторое время находилась в окружении.

«В первую очередь данный успех стал возможен за счет уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП. Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия», — говорится в заметке.

22 июня DeepState сообщил, что Силы обороны Украины во второй раз освободили Андреевку в Сумской области. Пограничники сообщили об уменьшении давления РФ в регионе.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумскую область. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.

8 июля Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Силы обороны Украины осуществили серию контратак и продвинулись на севере Сумской области.

19 июля ISW отмечал, что россияне атаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Юнаковки и Варачино. При этом ВСУ контратаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Садков и Яблоновки.