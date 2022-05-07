Мы пока не видим приближение конца войны — Зеленский 7 мая, 01:53 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский считает, что признаков скорейшего завершения войны России против Украины нет.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом он заявил , выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House.



"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, спровоцированным Россией этой войной. С 24 февраля не было ни дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры по безопасному выходу и «зеленому коридору» для осаждаемых в Мариуполе», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что война России против Украины будет иметь глобальные последствия. В частности, речь идет о продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке.

Президент добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни у них не было уверенности, что Украина способна оказывать отпор российской агрессии.

Он призвал мир действовать более решительно и быстро и выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить о тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но мир сначала долго колеблется, лидеры дискутируют, а в конце концов соглашаются с мнением Украины. Президент упомянул в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго.

Обозреватель НВ о войне России против Украины https://www.youtube.com/watch?v=ymnSYAHSy-I

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