Изменен закон. За какие правонарушения украинцев могут депортировать из Польши 4 мая, 05:05 За что могут депортировать из Польши (Фото:freepik/freepik)

Во время войны в Украине многие украинцы нашли убежище в соседней Польше. Украинская диаспора в Польше активно помогает своим соотечественникам, находящимся в сложных обстоятельствах.

Правительство Польши также обращает внимание на проблему находящихся на территории страны украинцев и предоставляет определенные социальные льготы и помощь, чтобы помочь им интегрироваться в польское общество. Однако в апреле 2023 года в Польше вступили в силу изменения в Закон об иностранцах. Поправки касаются нелегального пребывания на территории страны и процедур депортации.

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Эксперты миграционной платформы EWL сообщили TRAVEL РБК-Украина, что законодательство Польши пытаются адаптироваться к нормам Европейского Союза.

Закон об иностранцах в Польше: что изменилось

Основные поправки вступившие в силу с 7 апреля:

Срок запрета на въезд в страны Шенгенской зоны увеличится до 10 лет. Ранее въезд в Польшу и страны Шенгена могли запретить до 5 лет.

Срок немедленного выезда из Польши сократится до 8 дней с момента получения решения. Раньше у иностранцев было от 15 до 30 дней, чтобы покинуть страну.

Срок подачи апелляции для обжалования решений снизится до 7 дней. Это касается выдачи и замены вида на жительство и разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению, продлению срока добровольного выезда и снятию запрета на повторный въезд.

Депортация станет возможной еще до рассмотрения дела независимым судом. Если иностранец, после получения решения о депортации, подал жалобу в суд, его все равно могут депортировать в установленный срок до судебного заседания. Ранее решение о депортации принималось только после суда.

Решение о пребывании иностранцев будет принимать главный комендант Пограничной службы. Это касается выдачи и замены вида на жительство по гуманитарным причинам, разрешения на допустимое пребывание, принуждения иностранца к возвращению. До поправок в закон эти вопросы решал начальник Департамента по делам иностранцев. Передача полномочий должна разгрузить управление и ускорить рассмотрение заявлений, в том числе апелляций по картам избитого ( вид на временное проживание в Польше).

Хотя законодательные изменения касаются и граждан Украины, в результате их не могут применить.

За какие нарушения украинцам в Польше грозит депортация

Украинцам следует знать, за какие нарушения выносят решение о депортации из Польши.

Превышение разрешенного срока пребывания в стране. Это одна из наиболее распространенных причин депортации иностранцев, которые остаются в Польше на более длительный срок, чем это разрешено их документами. Нелегальная работа. Это касается иностранных граждан, работающих в Польше без официально оформленных договоров и получающих зарплату в конверте. А также тех, кто получает только часть заработка официально. Неуплата налогов. Несвоевременная уплата всех налогов, если иностранец занимается в Польше трудовой или предпринимательской деятельностью. В Польше это серьезное преступление, за которое можно получить депортацию или попасть за решетку. Нахождение без действительных документов, дающих право на пребывание в Польше. Граждане Украины, приехавшие в Польшу после 24 февраля, обязаны получить номер PESEL UKR в течение 30 дней после пересечения границы.

Сейм Польши принял поправки в спецзакон о помощи беженцам из Украины. Согласно им, временную защиту для украинцев продлят до 4 марта 2024 года. Напомним, что украинцы, покинувшие Украину из-за войны и находящиеся в Польше, имеют право работать на тех же условиях труда, что и граждане Польши.