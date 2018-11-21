Кому Гандзюк доверяла в расследовании покушения на ее жизнь

Возможного заказчика убийства активистки и сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк назвал во время допроса в СБУ мэр Херсона Владимир Николаенко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Недоверие к следователям полиции

Из-за тайны следствия разглашать это имя нельзя, подчеркнул городской глава. По его словам, сама Гандзюк могла предоставить больше информации генеральному прокурору. Следователей полиции, по словам Николаенко, Гандзюк не принимала, но готова была встречаться со следователями СБУ. Ведь к этой структуре было доверие. Николаенко уверен, что она передала информацию СБУ.

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Мэр Херсона Владимир Николаенко подчеркнул, что фамилии отдельных депутатов, которых СМИ привязывают к делу Гандзюк, не имеют к этому отношения. А найти заказчика должно следствие.

Поджоги квартир

Во время заседания депутатской временной следственной комиссии Николаенко сказал, что Гандзюк предполагала: совершить нападение на нее могла "русня", пишет агентство УНИАН. Примерно полтора года назад в Херсоне поджигали квартиры активистов. Подозреваемых задержали. В перечне квартир, которые хотели поджечь, была и квартира Гандзюк, но попасть в нее не смогли, ведь квартиру закрывал металлический тамбур, отметил мэр.

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Он добавил, что во время допросов подозреваемые говорили, что активистами, которым поджигали квартиры, были недовольны в так называемых "ДНР", "ЛНР" и России. В то же время глава временной следственной комиссии Верховной Рады Борислав Береза ​​отметил, что мэр Херсона во время заседания ВСК не называл никаких фамилий.

Аваков, иди

Дело убийства Екатерины Гандзюк на слуху, и не в последнюю очередь благодаря этому его расследование продвигается, отметила активистка Автомайдана, одна из организаторов акции Аваков, иди Екатерина Бутко. В то же время, добавила она, что к действиям именно Национальной полиции в контексте этого дела остается много вопросов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко накануне проинформировал европейских дипломатов о расследовании покушения на активистку Гандзюк, сообщила пресс-служба ГПУ. По словам Луценко, исполнители и заказчики установлены и задержаны. Дипломаты, в свою очередь, поддержали расследование нападений на активистов.