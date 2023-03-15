ВСУ возглавили рейтинг доверия украинцев, президент на шестом месте — опрос Центра Разумкова 15 марта, 15:15 Почти 100% украинцев доверяют ВСУ (Фото:Минобороны/Facebook)

Вооруженные силы Украины возглавили рейтинг доверия украинцев с показателем в 96%.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Волонтерским организациям доверяют 88% опрошенных, добровольческим подразделения — 87%, Нацгвардии — 86%, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (85%). Институту президента доверяют 83% респондентов, Госпогранслужбе — 82%, Минобороны — 78%, СБУ -74%, Нацполиции — 71,5%.

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Церкви высказали доверие 70% украинцев, общественным организациям — 66%. Украинскому правительству доверяют 50%.

Большинство респондентов выражают недоверие государственному аппарату — 64%, политическим партиям — 63%, судам — 59% и верховной Раде — 51%.

Среди политиков и общественных деятелей чаще всего респондентами высказывалось доверие к президенту Владимиру Зеленскому (85%), волонтеру и общественному деятелю Сергею Притуле — 65%, советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку — 59,5%.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 58% опрошенных, секретарю СНБО Алексею Данилову — 55%, премьеру Денису Шмыгалю — 52% и министру обороны Алексею Резникову — 51%. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не был включен в опросник.

Среди тех, кому не доверяют украинцы, лидировали нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юрий Бойко (82%), лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (76%), лидер Европейской солидарности Петр Порошенко (65%) и бывший советник ОП Алексей Арестович (59%).

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта. Было опрошено 2020 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.