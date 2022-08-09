Системы ПВО NASAMS: в Воздушных силах ВСУ заявили о подготовке к их передаче в Украину

9 августа, 16:26
Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS для защиты воздушного пространства (Фото:MKFI / Wikimedia)

Украина получит зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS для защиты воздушного пространства (Фото:MKFI / Wikimedia)

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS пока находятся не в Украине, на данный момент идет подготовка к их передаче.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Пока что они не у нас. Пока что идет подготовка к передаче. Соответственно, уже принято решение правительством Норвегии. Ожидаем, речь идет о двух батареях», — пояснил он.

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Игнат также прокомментировал наличие ракет к системе ПВО в новом пакете помощи США.

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«Ракеты к NASAMS — это ракеты американского производства: AIM-120 AMRAAM-ER, которые используются в зенитно-ракетном комплексе NASAMS. Безусловно, нам будут необходимы эти ракеты, когда придут эти системы», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=-VgqxGxf5-8

Ранее в Воздушных силах ВСУ объясняли, что NASAMS — именно тот комплекс, который в современных условиях ведения боевых действий позволит Украине «разворачивать свои ПВО со скрытых позиций, быть мобильными».

Эта система обладает высокой мобильностью, может быстро развернуться, произвести выстрелы и покинуть позицию. У NASAMS есть шесть ракет, а дальность поражения этого комплекса достигает 40 километров.

Инфографика: НВ

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав нового пакета военной помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля.

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на миллиард долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военная помощь Война России против Украины NASAMS

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