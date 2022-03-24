Башня улетела в небо: украинский комплекс Стугна оставил от танка РФ лишь черное пятно — видео

24 марта, 12:19
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В результате попадания украинской ракеты российский танк разлетелся на мелкие части (Фото:Коллаж НВ)

В результате попадания украинской ракеты российский танк разлетелся на мелкие части (Фото:Коллаж НВ)

Украинский противотанковый ракетный комплекс Стугна снова подтвердил свою высокую эффективность в борьбе с российской бронетехникой.

Очередной такой пример опубликовал у себя в Twitter волонтер Роман Доник.

Война России против Украины — последние новости

Как видно на обнародованном им видео, украинская ракета разорвала российский танк на мелкие части, оставив на дороге лишь черное пятно, а его башня в результате детонации боекомплекта улетела в небо на несколько десятков метров.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские танки ПТРК Война России против Украины Стугна-П

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