Комплекс Нептун заканчивал испытания во время атак по реальным целям оккупантов — командующий ВМС 20 сентября, 22:55 Ракета Нептун (Фото:VoidWandere / Wikipedia)

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинская противокорабельная ракета для комплекса Нептун не успела пройти весь процесс испытаний перед полномасштабным вторжением России.

В комментарии The Wall Street Journal он подчеркнул, что до нужных параметров ее доводили на поле боя, а именно во время ударов по реальным целям российских оккупантов.

В пример он привел атаку Украины с Нептуна по российскому фрегату Адмирал Эссен. Хотя системы РЭБ корабля россиян помешали ракетам, фрегат получил незначительные повреждения и несколько моряков были ранены.

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Неижпапа также добавил, что Россия так и не поверила, что Украина имеет «настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах». В частности, это отразилось в отправке крейсера Москва в зону поражения украинской ракеты, в результате чего он был подтоплен.

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.