Что нужно знать о компенсации на оплату коммунальных услуг людям, приютившим переселенцев — инфографика 27 апреля, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Переселенцы (Фото:adm.dp.gov.ua)

В связи с полномасштабным военным вторжением России на территорию Украины, около семи миллионов человек покинули свои дома в поисках более безопасных мест. Приют им часто предоставляют соотечественники, которым государство обеспечивает компенсацию на оплату коммунальных услуг.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Владельцы жилья, бесплатно принимающие у себя переселенцев с территорий, на которых ведутся активные боевые действия, могут получить от государства компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сумма компенсации: 450грн в месяц за каждого принятого человека.

Видео дня

Обязательные условия получения компенсации:

отсутствие задолженности за жилищно-коммунальные услуги у собственника жилья

бесплатное проживание для ВПЛ

владелец жилого помещения не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета по месту нахождения жилого помещения заявление по форме № 1

В конце каждого месяца и не позднее 5 дней до окончания месяца владелец жилья подает новое заявление (форма № 1), где указывает информацию о количестве переселенцев и совокупном количестве дней проживания в доме в течение месяца, а также предоставляет банковские реквизиты для перечисления компенсации от государства.

В течение 5 дней органы местной власти могут проводить проверку количества переселенцев и их данных, условия проживания, предоставлено ли жилье бесплатно.

Что должен сделать владелец жилья

Подать заявление в произвольной форме направления или через ЦНАП в исполнительный комитет местного совета о проживающих у них переселенцах, содержащий ФИО переселенцев и документы, удостоверяющие их личность

Зарегистрироваться на сайте Прихисток ( это может сделать и государственный служащий)

Какая процедура для органа власти

Исполнительный комитет местного совета собирает информацию обо всех владельцах жилья, которые размещали у себя бесплатно переселенцев и предоставляет ее в начале следующего месяца в областную военно-гражданскую администрацию ( форма № 2)

форма № 2) Областная военно-гражданская администрация структурирует информацию по всем общинам и в течение двух дней направляет ее в Министерство развития общин и территорий Украины ( форма № 3)

форма № 3) Министерство развития общин и территорий Украины обобщает информацию по всей Украине, осуществляет подсчеты совокупного размера компенсации, которые государство должно уплатить в разрезе месяца и готовит проект заключения Кабинета Министров Украины

Правительство принимает решение о компенсации собственникам жилья за предыдущий месяц. Государственная казначейская служба Украины осуществляет проплаты

Как получить компенсацию на оплату коммунальных услуг людям, принимающим переселенцев / Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.