Компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявку через Дію — инструкция

2 августа, 10:05
Поделиться:
Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии РФ.

Читайте также:
В Украине начинает работать программа компенсации за поврежденное жилье. Как подать заявку

Об этом сообщили в Минвосстановления.

Кто и как может подать заявление

Владельцы жилья, чей дом был уничтожен, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія.

Видео дня

Получить компенсацию смогут только единоличные владельцы жилья, которое:

— разрушенное из-за боевых действий после 24 февраля;

— не подлежит восстановлению;

— размещенное на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как подать заявление:

— для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);

— после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія.

Для подачи заявления нужно:

— выбрать льготную категорию, если есть;

— предоставить контактные данные;

— заказать справку о несудимости в Дії.

Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

Читайте также:
єВідновлення-2023: украинцы, которые уже сделали ремонты за свой счет, получат компенсацию

В какой форме будет компенсация

В Минобновления отмечают, что впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через:

— ЦПАУ;

— нотариуса;

— орган социальной защиты.

Сама же компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или же инвестиции в будущую недвижимость.

Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Действие (Фото: mtu.gov.ua)
Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Действие / Фото: mtu.gov.ua
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Документы Разрушен Компенсации Жилье Электронная заявка Инструкция Дія єВідновлення

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X