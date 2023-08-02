Компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявку через Дію — инструкция 2 августа, 10:05 Город Ирпень (Фото:Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Минвосстановления.

Кто и как может подать заявление

Владельцы жилья, чей дом был уничтожен, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія.

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Получить компенсацию смогут только единоличные владельцы жилья, которое:

— разрушенное из-за боевых действий после 24 февраля;

— не подлежит восстановлению;

— размещенное на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Как подать заявление:

— для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если еще не было подано);

— после этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой єВідновлення в приложении Дія.

Для подачи заявления нужно:

— выбрать льготную категорию, если есть;

— предоставить контактные данные;

— заказать справку о несудимости в Дії.

Поданные заявления будет рассматривать специальная комиссия, созданная при органах местного самоуправления. Эти же комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

В какой форме будет компенсация

В Минобновления отмечают, что впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через:

— ЦПАУ;

— нотариуса;

— орган социальной защиты.

Сама же компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, или же инвестиции в будущую недвижимость.

Компенсация за уничтоженное жилье: стартует подача заявок через Действие / Фото: mtu.gov.ua