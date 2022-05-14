Как получить компенсацию предпринимателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц — инфографика 14 мая, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Предприниматели, устроившие ВПЧ, могут получить ежемесячную выплату в размере 6500 гривен (Фото:НБУ / Flickr)

Предприниматели, устроившие на работу внутренне перемещенных, могут получить ежемесячную денежную выплату от государства.

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Порядок предоставления работодателю компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 No331.

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Предприниматели могут получать 6 500 грн ежемесячно за каждого трудоустроенного внутренне перемещенного человека в течение периода действия военного положения и 30 дней после его отмены, но не более двух месяцев со дня трудоустройства ВПЛ.

Работодатель трудоустраивает ВПЛ на условиях трудового/гиг-контракта, в том числе по совместительству (человек может быть трудоустроен в соответствии с этим механизмом только один раз).

Работодатель не ранее, чем через пять календарных дней после трудоустройства ВПЛ, подает заявление о компенсации расходов по своему местонахождению в городской, районный, горрайонный, центр занятости или филиал регионального центра занятости:

в электронной форме — через Единый государственный вебпортал электронных услуг;

в бумажной форме — лично во время посещения или в адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

После подтверждения сведений, указанных работодателем в заявлении, информация о поданных заявлениях вносится в Реестр работодателей получателей компенсации расходов.

Работодателю автоматически через Портал Дія поступает сообщение о результатах обработки информации для получения компенсации затрат.

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации расходов принимается региональным центром занятости и оформляется соответствующим приказом в течение пяти календарных дней после получения заявления от работодателя (кроме подачи заявления через Портал Дія).

Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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