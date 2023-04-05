Новый закон. С 22 мая начнет действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного имущества из-за войны: что изменилось
Создание реестра поврежденного имущества из-за войны: опубликован закон (Фото:Алесь Устинов/pexels)
23 февраля ВРУ во ІІ чтении приняла законопроект № 7198, по которому компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость с 24 февраля, то есть с начала войны. 17 марта Президент подписал закон, а с 22 мая он начнет действовать.
23 февраля ВРУ поддержала в целом законопроект № 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ. Им запланировано создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства. Закон вступит в силу 22 мая.
Возмещение поврежденного имущества: что предусматривает закон
Основные новации:
- Компенсации будут предоставляться исключительно за имущество (поврежден/разрушен) с 24 февраля 2022 года.
- Действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится (находился).
- Закон не будет распространяться на объекты, на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.
- Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.
- Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, являющиеся собственниками имущества.
- Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.
- За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно — для таких случаев предлагают исключительно восстановление из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них.
- Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат – документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.
- У владельцев частных домов будет выбор получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.
- Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.
- Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.
- Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от рф для возмещения убытков.
- Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили до второго чтения — его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.
- К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.
- Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.
Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:
- средства государственного и местных бюджетов;
- средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;
- международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;
- репарации или другие взыскания с российской федерации;
- другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.