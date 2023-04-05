Новый закон. С 22 мая начнет действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного имущества из-за войны: что изменилось 5 апреля, 14:01 Создание реестра поврежденного имущества из-за войны: опубликован закон (Фото:Алесь Устинов/pexels)

23 февраля ВРУ во ІІ чтении приняла законопроект № 7198, по которому компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость с 24 февраля, то есть с начала войны. 17 марта Президент подписал закон, а с 22 мая он начнет действовать.

23 февраля ВРУ поддержала в целом законопроект № 7198 о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией РФ. Им запланировано создание государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства. Закон вступит в силу 22 мая.

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Возмещение поврежденного имущества: что предусматривает закон

Основные новации:

Компенсации будут предоставляться исключительно за имущество ( поврежден/разрушен) с 24 февраля 2022 года.

поврежден/разрушен) с 24 февраля 2022 года. Действует в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где такой объект находится ( находился).

находился). Закон не будет распространяться на объекты, на дату введения военного положения были на временно оккупированной территории.

Компенсацию предлагают предоставлять исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения ( например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции.

например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции. Право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, являющиеся собственниками имущества.

Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

За поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно — для таких случаев предлагают исключительно восстановление из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат – документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения ( в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

в том числе сооруженного в будущем) в объеме определенной денежной суммы. У владельцев частных домов будет выбор получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации - и денежной, и в виде жилищного сертификата - отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Если стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученную часть компенсации будут платить получателю только за счет денежных средств, полученных от рф для возмещения убытков.

Срок подачи заявления о компенсации за уничтоженное жилищное имущество увеличили до второго чтения — его можно подать во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения.

К заявлению необходимо будет добавить копию документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и при наличии материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Рассматривать заявления и принимать решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будет Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Такие комиссии будут создаваться исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:

средства государственного и местных бюджетов; средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с российской федерации; другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных ( разрушенных) объектов недвижимого имущества.