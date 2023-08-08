Компенсация за потерянный урожай: сколько будут выплачивать и когда подавать заявления

8 августа, 17:20
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Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Жители Херсонщины и Николаевщины могут получить компенсации за потерянный урожай в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Постановление о предоставлении соответствующей компенсации Кабмин принял на прошлой неделе.

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Как получить помощь, рассказали в Минреинтеграции.

Кто имеет право на компенсацию и сколько можно получить

На компенсацию имеют право жители Херсонской и Николаевской областей, в чьей собственности есть подтопленная в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС:

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— земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;

— земельный участок для индивидуального садоводства.

За потерянный урожай овощей на площади 0,01 га предоставляется компенсация в размере 3318 грн. Жителям Херсонщины будут выплачивать не более чем за 0,3 га (то есть максимум — 99 540 грн), жителям Николаевщины — не более чем за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).

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Куда обращаться для получения средств и какие документы нужны

Обращаться нужно в комиссию, которую образует военная администрация для обследования земельных участков.

Какие документы нужны:

1.Заявление.

2.Копия документа, подтверждающего право собственности на участок.

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Срок подачи заявления

Заявление нужно предоставить до 1 сентября 2023 года.

Заявление будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. Решение о предоставлении компенсаций ОВА будут принимать до 1 октября 2023 года. Деньги будут перечислять на банковские счета получателей.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Урожай Заявление Компенсации Подтопление Каховская ГЭС

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