Компенсация за потерянный урожай: сколько будут выплачивать и когда подавать заявления
Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)
Жители Херсонщины и Николаевщины могут получить компенсации за потерянный урожай в результате подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС. Постановление о предоставлении соответствующей компенсации Кабмин принял на прошлой неделе.
Как получить помощь, рассказали в Минреинтеграции.
Кто имеет право на компенсацию и сколько можно получить
На компенсацию имеют право жители Херсонской и Николаевской областей, в чьей собственности есть подтопленная в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС:
— земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства и/или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений;
— земельный участок для индивидуального садоводства.
За потерянный урожай овощей на площади 0,01 га предоставляется компенсация в размере 3318 грн. Жителям Херсонщины будут выплачивать не более чем за 0,3 га (то есть максимум — 99 540 грн), жителям Николаевщины — не более чем за 0,2 га (максимум — 66 360 грн).
Куда обращаться для получения средств и какие документы нужны
Обращаться нужно в комиссию, которую образует военная администрация для обследования земельных участков.
Какие документы нужны:
1.Заявление.
2.Копия документа, подтверждающего право собственности на участок.
Срок подачи заявления
Заявление нужно предоставить до 1 сентября 2023 года.
Заявление будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. Решение о предоставлении компенсаций ОВА будут принимать до 1 октября 2023 года. Деньги будут перечислять на банковские счета получателей.