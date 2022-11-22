До 80 тысяч гривен. Кто может получить компенсацию за генератор и как ее оформить 22 ноября, 12:28 Кто может получить компенсацию за генератор в Киеве (Фото:facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В Киеве из-за обстрелов инфраструктуры происходят отключение света, и люди, которые могут, покупают генераторы. Рассказываем, какую компенсацию выплачивает КГГА за генераторы и как обратиться за установкой.

КГГА выделила по 50 млн грн для коммунальных компаний для покупки генераторов, а теперь начали компенсировать покупку генераторов отдельными домами, управляемыми ОСМД и ЖСК, сообщила Апостроф TV депутат Киевсовета Ксения Семенова.

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«Киевсовет принял отдельную городскую целевую программу для ОСМД и ЖСК, которая позволяет компенсировать из городского бюджета 75% стоимости генератора для многоквартирного дома. Уже можно закупать эти генераторы, можно обращаться в районную государственную администрацию за компенсацией. Эти действия позволят обеспечить водоснабжение и обогрев в многоэтажных домах. Для коммунальных компаний, обслуживающих дома, мы еще раньше выделили по 50 млн грн на район для закупки генераторов», – сообщила она

Депутат подчеркнула, что, в первую очередь, город уже обеспечил электрогенераторами критические объекты: больницы, систему центрального водоснабжения, бюветы.

«Киевский метрополитен запитан от отдельной линии электропередачи, но это не гарантирует нам, что Россия не попадет в эту линию. Некоторые троллейбусные маршруты сейчас заменены автобусными. И в Киеве есть еще дополнительные автобусы, которыми можно произвести замену», ― объяснила она работу электротранспорта.

Кто может обратиться по компенсацию за генераторы в Киеве

На получение компенсации могут рассчитывать:

объединение совладельцев многоквартирных домов ( ОСМД);

ОСМД); управляющие многоквартирных домов;

жилищно-строительные конторы ( ЖСК).

Депутат Киевсовета Виталий Нестор сообщил изданию Вечерний Киев, что на указанную программу КГГА запланировала направить 280 млн грн: 70 млн - в этом году и 210 млн - в 2023 году. Максимальная сумма компенсации не будет превышать 80 тыс. грн.

Какие генераторы подлежат компенсации

Для зданий, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами, водяными насосами или лифтами, номинальная мощность генератора должна быть от 5 кВт, для домов без лифтов и ИТП – от 2 кВт.

Компенсация за генераторы в Киеве - как подать заяву

Заявление о получении компенсации и пакете документов подается в районную государственную администрацию. Среди документов должно быть:

заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

копия протокола собрания совладельцев многоквартирного дома о выборах управляющего дома ( при отсутствии ОСМД или ЖСК);

при отсутствии ОСМД или ЖСК); заверенная копия расходной накладной для приобретения независимых источников электрической энергии.