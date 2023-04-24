Дія идеально подходит. Британский юрист — о механизме получения репараций украинцами и участии в этом советника ОП Подоляка 24 апреля, 13:42 NV Премиум В приложении Дія может появиться новая функция (Фото:Ruslan-Lytvyn / depositphotos)

В правительстве обсуждается использование приложения Дія для коллективных исков пострадавших от российской агрессии украинцев против захватчиков — британский адвокат Джейсон МакКью.

Чтобы пострадавшие от российской агрессии украинцы могли получить репарации за счет активов захватчиков, украинское правительство и кампания PayBack4Ukraine разрабатывают механизм привлечения таких граждан к подаче коллективных судебных исков за рубежом. Об этом в интервью NV рассказал лидер кампании Джейсон МакКью, глава британской юридической фирмы McСue Jury & Partners.

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Разработкой такого механизма занимается межведомственная оперативная группа при координации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. В ходе первой встречи, состоявшейся в Киеве 19 апреля, участники группы обсудили, как использовать приложение Дія для поиска и приобщения пострадавших украинцев к судебным искам против захватчиков в разных странах мира. В частности, было предложено разместить в Дії объявления с последующей проверкой откликнувшихся граждан. В случае соответствия критериям они смогут выступить истцами и отсудить компенсацию у агрессора.

«Приложение Дія идеально подходит, чтобы наладить такой процесс в условиях войны», – подчеркивает МакКью.

В ноябре 2022 года его компания уже подала иск против Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера в Лондонский суд. В будущем адвокат вместе с более чем 1 тыс. специалистов-участников PayBack4Ukraine из разных стран мира планируют подать от имени украинцев многочисленные судебные иски против российских преступников, включая олигархов, нарушителей санкций, пропагандистов и причастных к незаконной торговле оружием с РФ.

«Это уникальный [проект], который никогда не реализовался в таких масштабах, — отмечает МакКью. — Эти [судебные] дела по всему миру касаются реального ущерба, но они требуют много труда и усилий: нужно выступать обвинителем по многочисленным коллективным искам о возмещении ущерба, каждый из которых прорабатывается отдельно. Работая с вашим государством, мы можем ускорить этот процесс».