Киевская компания помогала Росатому строить пять АЭС в разных странах — СБУ

14 июня, 11:38
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СБУ провела обыски в цехе, где бюро производило комплектующие (Фото:СБУ)

СБУ провела обыски в цехе, где бюро производило комплектующие (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила киевскую компанию, которая помогала подсанкционному Росатому строить пять АЭС в разных странах уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, масштабную схему обхода антироссийских санкций организовало Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения.

Компания является монополистом в области разработки, серийного изготовления и снабжения трубопроводной арматуры для атомных электростанций.

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До начала большой войны бюро экспортировало свою продукцию в Россию через собственного дилера в Москве.

Основным заказчиком была российская государственная корпорация Росатом, россияне использовали украинскую трубопроводную арматуру для строительства энергоблоков на пяти атомных электростанциях в разных странах мира.

По данным следствия, Киевское бюро продолжило это сотрудничество даже после полномасштабного вторжения, запрета вывоза товаров на таможенную территорию России и введения санкций против Росатома.

Для этого была разработана схема обхода санкционных ограничений. Фиктивными заказчиками украинской продукции выступали подконтрольные зарубежные фирмы.

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При выезде из Украины товар «переоформляли» на фактических получателей — подконтрольные Росатому компании, строящие АЭС. После пересечения границы товар ехал по новому маршруту.

СБУ
Фото: СБУ

Сертификацию трубопроводной арматуры, изготовленной в Киеве, представители Росатома осуществляли в режиме онлайн.

По оперативным данным, с начала полномасштабного вторжения нарушители совершили 16 экспортных операций в пользу России на сумму почти 42 млн гривен.

У СБУ также есть аудиозаписи разговоров сотрудников компании, которые подтверждают эти сведения.

https://www.youtube.com/watch?v=zs5XJsK2x-8&t=185s

Гендиректору Киевского бюро и двум его подчиненным сообщили о подозрении по ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Во время обысков у фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Росатом Война России против Украины

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