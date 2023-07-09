Компания семьи Сергея Бубки продает топливо оккупантам на оккупированных территориях — СМИ 9 июля, 01:30 Компания Сергея Бубки зарегистрирована в оккупированном Донецке (Фото:Bihus)

Семейный бизнес спортсмена Сергея Бубки продолжает действовать на оккупированных территориях и продает топливо российским оккупантам.

Как сообщает Bihus.Info, компания Монблан была создана и зарегистрирована в Донецке еще до 2014 года. Кроме самого Сергея Бубки, владельцами бизнеса значатся его родной брат Василий и мать Валентина.

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После оккупации Донецка компания сменила юридический адрес на Волноваху, которая в то время не была оккупирована. Но уже в начале 2023 года Монблан появилась в так называемом «российском реестре юридических лиц» и снова сменила юридический адрес на Донецк. Владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат. Василий Бубка также значится директором этой компании.

Журналисты обнаружили, в частности, что компания заключила контракты с так называемым «республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР», «федеральным казенным учреждением», «центром по обеспечению деятельности казначейства России», «республиканским казначейством ДНР».

На всех контрактах с оккупантами стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании. Также в регистрационных документах указано, что он является гражданином РФ. А Сергей Бубка в этих же документах значится гражданином Украины.

Сергей Бубка — олимпийский чемпион по прыжкам с шестом. Также с 2005 по 2022 годы возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины. Был членом Партии регионов.

