Кипрская компания, которой владеет мать объявленного в розыск бизнесмена Виталия Бобыря, предоставляла кредиты российской фирме, строящей загородный курортный комплекс Красная поляна — резиденцию белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом говорится в расследовании Слідства.Інфо и БРЦ .

Отмечается, что кипрская компания Rostumel Holding Limited в 2024 году предоставила кредит в размере полтора миллиона долларов США российской фирме Комплекс-Инвест, которая является инициатором строительства этого курорта. Соучредителем Комплекс-Инвест является Александр Романовский, бывший сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко. По словам экс-директора этой компании, ее финансирование осуществляется исключительно за счет займов.

Фото: Слідство.Інфо

Расследователи установили, что большинство кредиторов, среди которых и Rostumel Holding Limited, являются компаниями, имеющими связи с окружением Лукашенко.

Кипрской компанией владеет 72-летняя львовянка Ирина Бобырь, мать Виталия Бобыря, добавили журналисты. Последний является бизнесменом, которого с мая 2023 года разыскивает Служба безопасности Украины. По данным спецслужб, он поставлял автомобили Роллс-Ройс и Майбах в Беларусь и Россию в обход санкций. Кроме того, журналисты Схем сообщали, что Виталий Бобырь был причастен к перевалке подсанкционных белорусских минеральных удобрений через порт Санкт-Петербурга.

В марте 2023 года в рамках уголовного производства суд в Киеве арестовал вещи, найденные во время обысков у Виталия Бобыря, в частности документы, технику и печати двух десятков компаний из Украины, одной из Беларуси и двух кипрских. Одна из этих компаний — Rostumel Holding Limited, отметили расследователи.

Во время переписки на конфискованных телефонах Бобырь заявил, что его кумом является высокопоставленный чиновник из Беларуси, «второй человек в Беларуси», вероятно, имея в виду Виктора Шеймана — одного из ближайших соратников Лукашенко, пишут журналисты.

«Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Моя мама не является владелицей никакой компании», — ответил Виталий Бобырь журналистам Слідства.Інфо относительно финансирования строительства комплекса Красная поляна.

Ирина Бобырь не ответила на запросы расследователей.

Журналисты также получили видео со строительства резиденции, сделанное с помощью дрона. Согласно документации, комплекс состоит из главного здания площадью 3000 квадратных метров, трех коттеджей по 700 квадратных метров каждый, с бассейном и баней, а также зданий для охраны и персонала.

Заборы вокруг комплекса разработаны с учетом защиты от подкопов. Главный дом был спроектирован с учетом потребностей использования колесного кресла, что связано с проблемами Лукашенко со здоровьем, в частности с коленом и спиной, о чем неоднократно сообщали медиа.

В апреле 2024 года активисты инициативы Belpol сообщили, что комплекс Красная поляна станет будущей резиденцией Александра Лукашенко. Объект расположен в горной местности, в 40 километрах от российского курорта Сочи.