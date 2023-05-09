Немецкий концерн Rheinmetall хочет производить в Украине танки, ПВО и боеприпасы

9 мая, 23:58
Поделиться:
Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Немецкий концерн Rheinmetall (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Крупнейший немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall в будущем хочет иметь возможность производить танки, зенитные системы и боеприпасы в Украине.

Об этом заявил гендиректор концерна Армин Паппергер, сообщает RND.

Он отметил, что уже в ближайшие недели постарается заключить некоторые соглашения о сотрудничестве и создании совместных предприятий с украинскими компаниями.

Видео дня

По словам гендиректора, речь идет о совместных предприятиях по производству боевых машин, систем противовоздушной обороны и боеприпасов.

«Таким образом мы даем Украине возможность защищаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Инвестиции в новые заводы будут поступать от украинского государства», — отметил он.

В качестве примера Паппергер привел план строительства в Украине основных боевых танков Panther. Таких танков, по его прогнозам, могут производить до 400 единиц в год. Предварительные переговоры с Украиной по этому проекту перспективны, отметил гендиректор.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Rheinmetall Боеприпасы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X