Уничтожены минимум две больницы. Компания Maxar показала последствия боев в Северодонецке и Рубежном — спутниковые снимки
В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса, на крыше которых виден красный крест. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Компания Maxar Technologies показала спутниковые фото разрушенных больниц в Северодонецке и Рубежном.
Снимки были сделаны 6 июня. На фото видны масштабы разрушений в украинских городах.
В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса, на крыше которых виден красный крест.
Также Maxar показывает разрушения в районе Дворца культуры химиков в Cеверодонецке.
Maxar также публикует снимок южной части Рубежного. По данным CNN, на фото разрушенная больница.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.
Утром 7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.