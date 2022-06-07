Уничтожены минимум две больницы. Компания Maxar показала последствия боев в Северодонецке и Рубежном — спутниковые снимки 7 июня, 21:42 Цей матеріал також доступний українською В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса, на крыше которых виден красный крест. (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Компания Maxar Technologies показала спутниковые фото разрушенных больниц в Северодонецке и Рубежном.

Снимки были сделаны 6 июня. На фото видны масштабы разрушений в украинских городах.

В центре Северодонецка разрушен ряд зданий больничного комплекса, на крыше которых виден красный крест.

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Поврежденные здания больницы в Северодонецке, 6 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Также Maxar показывает разрушения в районе Дворца культуры химиков в Cеверодонецке.

Дворец культуры химиков в Северодонецке, 6 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Maxar также публикует снимок южной части Рубежного. По данным CNN, на фото разрушенная больница.

Разрушения в Рубежном, 6 июня 2022 года / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет численное преимущество во время боев за Северодонецк, но у Украины есть шансы на победу.

Утром 7 июня Генштаб сообщил, что армия РФ продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Украинские военные наносят противнику потери.

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