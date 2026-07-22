Один из крупнейших мировых перевозчиков приостанавливает работу в Черноморском порту из-за усиления ударов РФ

Судоходная компания Maersk во вторник, 21 июля, заявила, что приостанавливает обслуживание через Черноморский рыбный порт. Соответствующее решение было принято после усиления атак РФ на украинские морские экспортные маршруты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Не упоминая напрямую атаки РФ, компания Maersk в своем заявлении отметила, что из-за текущей ситуации, влияющей на ее деятельность, она больше не может обеспечивать обслуживание через Черноморский рыбный порт.

Реклама

«В связи с этим наш сервис через Черноморский рыбный порт временно приостановлен до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Компания Maersk также сообщила, что судно, которое должно было быть разгружено в Черноморском рыбном порту, будет перенаправлено в румынский порт Констанца. Аналогичным образом в Румынию будут направлены и все остальные импортные грузы, следовавшие в Черноморск.

Maersk стала второй крупной компанией, приостановившей в июле операции в Черноморске. Kernel Holding, крупнейший украинский экспортер зерна, на прошлой неделе также остановил работу в главном порту города из-за серии российских ударов.

Россия неоднократно атаковала морские экспортные маршруты Украины во время полномасштабной войны. Однако в последние недели удары по грузовым судам и глубоководным портам, через которые проходит значительная часть украинского зернового экспорта, значительно усилились.

Так, 17 июля войска РФ атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

19 июля россияне атаковали гражданское судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау недалеко от Одессы. В результате удара погибли 10 человек.

20 июля танкер для перевозки пропана Gas Lisbon, ходящий под флагом Либерии, подвергся удару примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

В ночь на 22 июля РФ нанесла удар беспилотником по балкеру Golden Rose в Черном море.