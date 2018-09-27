Компании мобильной связи подозревают в незаконном повышении тарифов. Что проверит Антимонопольный комитет

Операторы сократили срок действия ряда тарифов с календарного месяца до четырех недель или 28 дней

Киевстар, Lifecell и Vodafone Украина подозревают в повышении тарифов. Антимонопольный комитет начал расследование изменения расчетного периода в тарифных планах. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Экономическое обоснование тарифов

В сообщении комитета говорится, что три крупнейших мобильных оператора страны сократили срок действия ряда тарифов с календарного месяца до четырех недель или 28 дней. Комитет направил операторам требования для выяснения правомерности таких нововведений и донесения их содержания абонентам.

Как рассказал глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев, в АМКУ хотят увидеть экономическое обоснование изменения тарифов. Он отметил, что расследование проводится для того, чтобы выяснить, нет ли сговора между операторами и не вводят ли они в заблуждение своих клиентов.

"Мы изучаем вопрос с точки зрения двух позиций: существует ли антиконкурентная согласованность в действиях операторов и не прибегают ли они к действиям, которые могут быть квалифицированны, как недобросовестная конкуренция", - сообщил Терентьев.

Комитет будет выяснять правомерность нововведений и донесения их содержания абонентам

Терентьев добавил, что за нарушение этих требований предусмотрены существенные штрафные санкции. Он отметил, что не хотел бы сейчас делать на них акцент, чтобы избежать спекуляций в публичном пространстве.

На официальном сайте Киевстар сообщается, что стоимость тарифа Киевстар 4G Онлайн - 75 грн за 4 недели. На сайте компании Vodafone Украины отмечается, что стоимость тарифа Vodafone SuperNet Start, составляет 65 грн на 4 недели. Стоимость тарифа Хайп от Lifecell - 75 грн за 28 дней.

За 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

Узнать постфактум

Сократив срок действия тарифа, операторы прямо не нарушают закон, отметил эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич. По его словам, из-за экономического кризиса большое количество производителей товаров и поставщиков услуг были вынуждены прибегать к подобным маркетинговым трюкам.

Эксперт отметил, что законодательство предусматривает, что операторы должны уведомлять клиентов об изменении условий тарифа, но способ, как они должны это сделать, подробно не прописан.

"Оператор обязан сообщить не менее чем за 7 суток о ведении новых тарифов. Не прописано детально, как операторы могут каждому из 40 млн абонентов донести эту информацию. Гарантировать, что каждый об этом узнает, они не могут и не должны", - отметил Химич.

Способ уведомления абонента оператором об изменениях подробно не прописан

Химич добавил, что некоторые пользователи мобильной связи, к сожалению, могут узнать об изменении тарифа постфактум.

В течение всего периода работы Vodafone на территории Украины у оператора были тарифы, рассчитанные на разный период, начиная от 25 дней. Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктория Рубан.

Она отметила, что условия тарифа Vodafone SuperNet Start, о котором говорится в сообщении Антимонопольного комитета, не изменялись с момента его запуска.

Ранее оператор мобильной связи Lifecell обратился в Антимонопольный комитет с просьбой проверить справедливость ценообразования тарифов мобильных операторов Киевстар и Vodafone в регионах. Компания, в частности, считает, что стоимость звонков на другие сети в некоторых региональных тарифных планах конкурентов значительно завышена и создает барьер для свободной смены оператора.