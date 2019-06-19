Коммунизация в Харькове. Как Кернес может ответить за отказ переименовывать проспект Жукова Сегодня, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес/Facebook Геннадий Кернес Геннадий Кернес/Facebook

В Харькове городской совет переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. За это решение проголосовали 59 депутатов, 13 были против.

Вопрос на голосование поставил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он отметил, что соответствующая петиция на сайте горсовета набрала необходимое количество голосов. А сам маршал Жуков является освободителем не только Харькова, но и Европы, и не подпадает под закон о декоммунизации, сказал Кернес.

«Он военачальник, который руководил, был командующим фронта, и 23 августа был освобожден город Харьков. Он стоял на трибуне вместе с маршалом Коневым здесь, в Харькове, возле памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко, возле которого вы собираетесь постоянно. Я не переименовывал проспект Маршалла Жукова, потому что он не подпадает под декоммунизацию. Значит это сделали за меня, сделала это Областная государственная администрация в лице Райнина, который работал у Порошенко Петра Алексеевича», — отметил Кернес.

Протесты против Жукова

Возле здания горсовета протестующие скандировали Позор. Городские власти хотят раздуть скандал, чтобы поднять себе рейтинг. А переименованием проспекта Григоренко на Жукова стремятся завоевать расположение пожилых жителей Харькова. Такое мнение высказал один из митингующих перед зданием городского совета.

Переименованием проспекта стремятся завоевать расположение пожилых жителей Харькова

«Он хочет раздуть скандал для чего? Чтобы вновь поднять этот рейтинг за счет бабушек и дедушек Харькова, которые снова могут за него проголосовать на этих выборах в парламенте или в следующем году на местных. Закон о декоммунизации он действует во времени и юридически обоснован. И никакой Харьковский городской совет не может его отменить», — отметил один из протестующих.

Уголовная ответственность

Если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова, его ожидает уголовная ответственность, об этом в комментарии Радио НВ заявил директор института национальной памяти Владимир Вятрович.

Городской совет как коллективный орган не может нести ответственность

По его словам, закон Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов прямо запрещает предоставлять топонимам такие названия.

«В случае, если это решение будет подписано мэром Кернесом, то будем требовать его привлечения к ответственности. Есть закон, который предусматривает ответственность за нарушение этого закона, предусматривающий уголовную ответственность. Мы будем апеллировать к этому закону и правоохранительным органам. На нашей стороне и закон, и позиция большей части украинской общественности и харьковской общественности. Я убежден, что мы заставим соблюдать закон. Очевидно, что городской совет как коллективный орган не может нести ответственность. Если это решение будет подписано городским главой, то это будет его персональная ответственность», — отметил Вятрович.

Напомним, в мае на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронные петиции с требованием вернуть проспекта и станции метро имя маршала Жукова и убрать с площади Свободы волонтерский палатку Все для победы, который проукраинские активисты установили еще в 2014 году.