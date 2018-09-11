Коммуникация, эффективность и самореклама. Что стоит освоить врачам в рамках медицинской реформы

В рамках медицинской реформы врачи будут сдавать экзамен на профессиональную лицензию

В Украине стартовал специальный онлайн-курс для врачей первичного звена, то есть терапевтов, педиатров и семейных врачей. Учебная программа должна помочь врачам получить новые знания об успешной организации их работы после старта медицинской реформы. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Участников учебной программы будут учить реагировать на негативные отзывы, лучше доносить информацию до пациентов и рекламировать себя.

Один из авторов курса и менеджер проекта комплексной поддержки врачей первичного звена Андрей Яценюк говорит, что существует проблема коммуникации между врачам и пациентами.

"Пациенты могут обсуждать между собой врача. Не всегда эта оценка объективна. И в этом недоработки врача. Врачи вынуждены между собой конкурировать, проходить курсы, учиться новому", - сказал Яценюк.

Существует проблема коммуникации между врачам и пациентами

Основная проблема пациентов после начала медреформы - выбор врача, отметила представительница благотворительного фонда Пациенты Украины Ольга Пришко. Она отметила, что важна коммуникация с пациентом, поэтому некоторые врачи активно общаются с ними в соцсетях.

С января 2018 года в рамках медицинской реформы пациенты больше не прикреплены к медучреждениям, а потому могут сами выбирать собственного врача независимо от места проживания или регистрации. Это создает конкретные условия среди врачей и больниц. Сегодня уже около 16 миллионов граждан подписали договора с семейными врачами.

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В рамках медицинской реформы врачи будут сдавать экзамен на профессиональную лицензию.