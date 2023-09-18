Коммуналка-2023: кто может получить скидку на твердое топливо — нюансы льготы и как оформить 18 сентября, 08:45 Уголь (Фото:OnzeCreativitijd / Pixabay)

Государство гарантирует военным денежное вознаграждение и предоставляет соцгарантии. Военные могут получить льготы за статус УБД, а также в случае получения ранений или инвалидности во время войны.

Военные со статусом УБД получают право на льготы, но для их получения необходимо пройти алгоритм действий. Рассказываем, как участникам боевых действий получить скидку на твердое топливо.

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Льготы на твердое топливо — все детали

Если лицо, имеющее статус УБД, проживает в доме без центрального отопления, оно имеет право на скидку в приобретении топлива. К твердому топливу, на которое предоставляются льготы, относятся:

- сжиженный газ;

- дрова;

- уголь;

- угольные брикеты;

- топливо печное бытовое;

- торф топливный кусковой;

- торфяные брикеты.

Эта льгота распространяется на всех членов семьи, проживающих вместе с лицом, имеющим право на льготы.

Льготное топливо можно получить в натуральном виде, или компенсацию — наличными для расходов на приобретение определенного вида топлива.

На одно домохозяйство выдается одна тонна твердого топлива или один баллон сжиженного газа на один календарный год.

Местные органы власти имеют право устанавливать увеличенные нормы на приобретение твердого или жидкого топлива.

Как получить льготу на твердое топливо

Чтобы получить льготы на твердое топливо, лицо может обратиться в органы социальной защиты населения или органы местного самоуправления по месту своей регистрации или фактического проживания. Получение льгот возможно раз в год.

Для получения необходимы документы:

- заявление;

- паспорт гражданина Украины;

- документ, подтверждающий право на льготу;

- документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера заявителя;

- справка от предприятия или поставщика услуг о том, что жилое помещение не обеспечено электро-, тепло- или газоснабжением;

- справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц;

- документы, подтверждающие родственную связь с этими лицами.

При этом, льготы на приобретение твердого топлива, сжиженного газа, не будут предоставляться, если льготник не состоит на учете в ЕГР лиц, имеющих право на льготы, или же в случае, если для отопления дома используется природный газ или электрическая энергия.

Льготы УБД — кто имеет право, кто такие родственники

Право на льготы по статусу УБД имеет не только военнослужащий, но и его родственники или семья.

К членам семьи льготника относятся:

- жена (или, соответственно, муж);

- их несовершеннолетние дети;

- их неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства 1-й и 2-й группы, или лица с инвалидностью 1-группы;

- лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны 1-й группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не находится в зарегистрированном браке;

- нетрудоспособные родители и лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним.

100%, 75% и 50% скидки на коммунальные — кто имеет право и как оформить

Законодательство выделяет некоторые льготы для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и защитниц, однако некоторые из них одинаковы для всех категорий.

Для УБД предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг от 50% до 100%. Размер льготы установлен для следующих категорий:

1) лица с инвалидностью вследствие войны — 100% от оплаты за коммунальные услуги;

2) лица со статусом участника боевых действий — в размере 75%;

3) члены семей погибших военнослужащих — в размере 50%.

Право на получение соответствующих льгот наступает только после получения удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, или члена семьи погибшего.

В случае, если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, надо обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Дистанционно оформить льготы можно по почте, отправив документы, или же это может сделать член вашей семьи по доверенности.