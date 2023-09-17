Коммуналка-2023: льготы деньгами — что это и кто может получить 17 сентября, 08:30 Как УБД получить деньгами льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (Фото:luck.designr.gmail.com / depositphotos.com)

Государство гарантирует военным денежное вознаграждение и предоставляет соцгарантии. Военные могут получить льготы за статус УБД, а также в случае получения ранений или инвалидности во время войны.

Военные со статусом УБД получают право на льготы, но для их получения необходимо пройти алгоритм действий. Рассказываем, как участникам боевых действий получить деньгами льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Льготы деньгами — кто и как получает

Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется только путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины.

Если получатель льготы является пенсионером, то средства перечисляются на его счет, на который он получает пенсию.

Если лицо, имеющее право на такую льготу, не является пенсионером, тогда Пенсионный фонд самостоятельно открывает счет для зачисления средств для льготника в Ощадбанке. Об открытии такого счета орган пенсионного фонда информирует льготника.

В случае, если лицо, получающее такую льготу, желает получать ее в другом банке или через отделение Укрпочты, следует обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда. Это можно сделать — лично, по почте, или через веб-портал электронных услуг.

По решению органов местного самоуправления, лицам имеющим право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут также предоставляться другие льготы. Для того, чтобы узнать полный перечень льгот именно в вашем регионе, в вашем населенном пункте, стоит обращаться в органы местного самоуправления.

Льготы УБД — кто имеет право, кто такие родственники

Право на льготы по статусу УБД имеет не только военнослужащий, но и его родственники или семья.

К членам семьи льготника относятся:

- жена (или, соответственно, муж);

- их несовершеннолетние дети;

- их неженатые совершеннолетние дети при условии, что они являются лицами с инвалидностью с детства 1-й и 2-й группы, или лица с инвалидностью 1-группы;

- лицо, проживающее с лицом с инвалидностью вследствие войны 1-й группы, ухаживает за этим лицом, при условии, что лицо с инвалидностью не находится в зарегистрированном браке;

- нетрудоспособные родители и лица, которые находятся под опекой или попечительством лица, имеющего право на льготы и проживающего вместе с ним.

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Законодательство выделяет некоторые льготы для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и защитниц, однако некоторые из них одинаковы для всех категорий.

Для УБД предусмотрены льготы на оплату газа, электроэнергии, отопления, квартирной платы и других коммунальных услуг от 50% до 100%. Размер льготы установлен для следующих категорий:

1) лица с инвалидностью вследствие войны — 100% от оплаты за коммунальные услуги;

2) лица со статусом участника боевых действий — в размере 75%;

3) члены семей погибших военнослужащих — в размере 50%.

Право на получение соответствующих льгот наступает только после получения удостоверения участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, или члена семьи погибшего.

В случае, если такое лицо имеет желание воспользоваться правом на получение льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг, надо обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Дистанционно оформить льготы можно по почте, отправив документы, или же это может сделать член вашей семьи по доверенности.