Оксана Бедратенко
Что делать Зеленскому прямо сейчас?
Андрей Смирнов
Зеленский показал, как можно его устранить
Олег Рыбачук
Зачем Зеленскому Саакашвили?
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Комитет Рады рекомендовал переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области

Вчера, 15:15
Цей матеріал також доступний українською
Комитет Рады рекомендовал переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области - фото

photo.i.ua/Docent@

Днепропетровск переименовали в Днепр в 2016 году

В среду, 29 мая, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщает Интерфакс-Украина, проектом закона № 8380 предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.

Законопроект № 9310−1 изменяет название Днепропетровской области на Сичеславскую.

Напомним, что Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

В 2016 году областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр, а областной центр Кировоградской области стал называться Кропивницкий.

Теги:   Кировоградская область Днепропетровская область Кропивницкий Переименование города Верховная Рада

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Вчера, 13:46

img
Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал
Экономика

Вчера, 15:53

img
Давайте поработаем. Прогнозы сотрудничества с МВФ от Тимофея Милованова — видео
Политика

Вчера, 11:19

img
Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно

ТОП 3

События

Вчера, 12:54

img
Зеленский о захвате военнослужащих ООС: Командование понесет ответственность
30388
События

Вчера, 10:20

img
Выходные в июне — 2019: сколько дней будут отдыхать украинцы
22542
События

Вчера, 08:07

img
Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха
4229