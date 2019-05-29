Комитет Рады рекомендовал переименовать Кировоградскую и Днепропетровскую области
В среду, 29 мая, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей.
Как сообщает Интерфакс-Украина, проектом закона № 8380 предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.
Законопроект № 9310−1 изменяет название Днепропетровской области на Сичеславскую.
Напомним, что Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
В 2016 году областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр, а областной центр Кировоградской области стал называться Кропивницкий.