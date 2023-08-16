Комитет Рады предлагает разрешить печатать книги российских авторов, которые осудили войну России против Украины 16 августа, 18:02 В комитете для этого предлагают внести изменения в законодательство (Фото:pixabay)

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике предложил разрешить печатать в украинских издательствах книги российских авторов, которые публично осудили войну РФ против Украины.

Об этом сообщает Детектор Медиа со ссылкой на заявление главы комитета Никиту Потураева.

Отмечается, что в комитете для этого предлагают внести изменения в законодательство. Другие члены комитета поддержали предложение о разработке изменений.

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По словам Потураева, с такой просьбой в комитет обратилось киевское издательство Клио. Они готовят к печати монографию об Иване Богуне российского историка Татьяны Таировой-Яковлевой, которая исследовала историю Украины XVI—XVIII веков и писала книги об Иване Мазепе, Колиивщине, периоде Руины.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает ввоз в Украину и распространение здесь книг из России и Беларуси. Речь идет о законе 2309-ІХ.

Петицию с требованием безотлагательно подписать закон 2309-ІХ зарегистрировали 16 мая — за две недели она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Также в соцсетях запустили флешмоб #ЧасПідписатиКнижковийЗакон, к которому присоединились Оксана Забужко, Тамара Гориха-Зерня, Владимир Вятрович и другие писатели, издатели, общественные деятели.