Комитет Рады поддержал запрет УПЦ МП

9 декабря, 18:26
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Обыски в УПЦ МП (Фото:СБУ)

Обыски в УПЦ МП (Фото:СБУ)

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять законопроект, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Россией. В частности, это касается УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что это решение поможет «вычистить русский мир из Украины».

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Нардеп Николай Княжицкий объяснил, что комитет поддержал три законопроекта — о запрете русской православной церкви и подчиненных ей структур; обращение Верховной Рады в Кабинет Министров о передаче в безвозмездное пользование Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины; упрощение перехода из УПЦ МП в ПЦУ.

Видео дня

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

https://www.youtube.com/watch?v=9Kc9SIw4GI0&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

После этого начались проверки на объектах УПЦ МП во всех регионах Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия УПЦ МП Российская пропаганда Московский патриархат Война России против Украины

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