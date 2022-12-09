Комитет Рады поддержал запрет УПЦ МП 9 декабря, 18:26 Обыски в УПЦ МП (Фото:СБУ)

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять законопроект, запрещающий деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Россией. В частности, это касается УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он добавил, что это решение поможет «вычистить русский мир из Украины».

Нардеп Николай Княжицкий объяснил, что комитет поддержал три законопроекта — о запрете русской православной церкви и подчиненных ей структур; обращение Верховной Рады в Кабинет Министров о передаче в безвозмездное пользование Почаевской Успенской лавры и Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины; упрощение перехода из УПЦ МП в ПЦУ.

Видео дня

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

После этого начались проверки на объектах УПЦ МП во всех регионах Украины.