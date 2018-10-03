Комитет парламента одобрил законопроект, который предлагает штрафовать СМИ за "отрицание российской агрессии"

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики провел закрытое заседание, на котором депутаты поддержали законопроект о штрафах для СМИ, которые "публикуют фейковые новости и отрицают российскую агрессию".

Комитет рекомендовал принять закон в первом чтении за основу, передает Интерфакс-Украина.

"2 октября 2018 на своем заседании комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины О телевидении и радиовещании относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере (№ 9068)", - сообщили в ВР.

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