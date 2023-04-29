Комиссия в Киево-Печерской лавре обследовала уже 11 из 79 объектов заповедника 29 апреля, 16:41 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Комиссия в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра обследовала 11 из 79 объектов. На понедельник, 1 мая, запланирован осмотр еще 10 сооружений.

Об этом сообщила глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин в эфире национального телемарафона.

По ее словам, после решения суда «стало работать легче», однако придется повсюду носить с собой решение Фемиды, потому что «у нас там сразу появляются эксперты в праве, которые хотят изучить и ознакомиться с этим постановлением».

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"У нас непочатый край работы, потому что из 79 объектов нам сейчас удалось обследовать 11, но последние пять шли таким темпом, который предполагает хотя бы нормальную фиксацию и уменьшение психологической нагрузки на эти процессы", - отметила она.

Отмечается, что в течение последней недели удалось провести обследование в полноценном режиме пяти корпусов - 43-го (келии местного значения), 48-го (памятник национального значения, Теплый храм), а также 54, 56 и 57 корпусов, два из которых являются памятниками местного значения и один является памятником национального значения.

Томин добавила, что с понедельника комиссия хочет максимально интенсифицировать деятельность, к обследованию запланировано 10 объектов.

19 апреля комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества осмотрела еще три памятки в Киево-Печерской лавре.

12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и выявила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру - заповедник подал заявление в полицию.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи ставших доказательствами разговоров.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.