Комиссия в Киево-Печерской лавре обследовала уже 11 из 79 объектов заповедника
Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Комиссия в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра обследовала 11 из 79 объектов. На понедельник, 1 мая, запланирован осмотр еще 10 сооружений.
Об этом сообщила глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин в эфире национального телемарафона.
По ее словам, после решения суда «стало работать легче», однако придется повсюду носить с собой решение Фемиды, потому что «у нас там сразу появляются эксперты в праве, которые хотят изучить и ознакомиться с этим постановлением».
"У нас непочатый край работы, потому что из 79 объектов нам сейчас удалось обследовать 11, но последние пять шли таким темпом, который предполагает хотя бы нормальную фиксацию и уменьшение психологической нагрузки на эти процессы", - отметила она.
Отмечается, что в течение последней недели удалось провести обследование в полноценном режиме пяти корпусов - 43-го (келии местного значения), 48-го (памятник национального значения, Теплый храм), а также 54, 56 и 57 корпусов, два из которых являются памятниками местного значения и один является памятником национального значения.
Томин добавила, что с понедельника комиссия хочет максимально интенсифицировать деятельность, к обследованию запланировано 10 объектов.
19 апреля комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества осмотрела еще три памятки в Киево-Печерской лавре.
12 апреля комиссия Минкульта смогла попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, и выявила первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру - заповедник подал заявление в полицию.
С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.
1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи ставших доказательствами разговоров.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.