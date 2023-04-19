Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника в Лавре. Показали их состояние и нашли нарушения
Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника в Киево-Печерской лавре (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)
Комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества осмотрела еще три памятки в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в среду, 19 апреля.
По его словам, двери зданий были закрыты, поэтому в помещения комиссии попасть помогли и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко и его заместитель.
Комиссия осмотрела два памятника национального значения и один местного. Речь идет об имуществе корпусов 37, 37-я, 38 — галерея и вход в Ближние пещеры, а также колокольня на территории этой части Лавры. Эти объекты — составляющие памятника национального значения ансамбля монастыря и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Ткаченко, комиссия не зафиксировала признаков того, что арендатор не соблюдал правила противопожарной безопасности. Он показал состояние объектов, опубликовав фото.
12 апреля комиссия Минкульта удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.
С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.
1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.