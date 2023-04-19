Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника в Лавре. Показали их состояние и нашли нарушения 19 апреля, 12:14 Комиссия Минкульта осмотрела еще три памятника в Киево-Печерской лавре (Фото:Александр Ткаченко/Telegram)

Комиссия Министерства культуры и информполитики по передаче госимущества осмотрела еще три памятки в Киево-Печерской лавре.



Об этом сообщил глава МКИП Александр Ткаченко в среду, 19 апреля.

По его словам, двери зданий были закрыты, поэтому в помещения комиссии попасть помогли и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко и его заместитель.

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Комиссия осмотрела два памятника национального значения и один местного. Речь идет об имуществе корпусов 37, 37-я, 38 — галерея и вход в Ближние пещеры, а также колокольня на территории этой части Лавры. Эти объекты — составляющие памятника национального значения ансамбля монастыря и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Ткаченко, комиссия не зафиксировала признаков того, что арендатор не соблюдал правила противопожарной безопасности. Он показал состояние объектов, опубликовав фото.

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

12 апреля комиссия Минкульта удалось попасть в корпус № 112 на территории Нижней Лавры, арендованной УПЦ МП, — там обнаружили первые нарушения. Правоохранители начали расследовать разрушение одного из корпусов монастыря. Ранее два дня подряд комиссию не пускали в Лавру — заповедник подал заявление в полицию.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужения.

1 апреля СБУ сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу по двум статьям: разжигание религиозной вражды и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там опубликовали перехваченные записи его разговоров, ставшие доказательствами.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева назначил митрополиту УПЦ МП меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.