Комиссия Киевсовета согласовала увеличение скорости для автомобилистов на 22 улицах

Водителям можно будет ездить на ряде улиц со скоростью 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября

В Киеве готовятся разрешить водителям ездить со скоростью 80 км/ч на 22 улицах.

Такое решение 14 июня согласовала комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Власть объясняет, что на эти дороги оборудованы качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.

Предполагается, что с 1 апреля до 1 ноября водителям можно будет двигаться со скоростью до 80 км/ч.

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Речь идет о следующих улицах:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до

ул. Чернобыльской)

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения

с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского

проспекта)

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии

проведение капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини)

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. Малиновского)

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева)

- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)

- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)

- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до

ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади)

- бул. Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Неманская)

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и

от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев") (при условии

проведение капитального ремонт проезжей части);

- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои)

- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской)

- просп. Космонавта Комарова (от ул. Борщаговской к просп. Леся Курбаса)

- просп. Леся Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)

- ул. Борщаговская;

- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

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Напомним, с 1 января в Украине максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/ч.