Появились фото последствий падения обломков вражеского дрона на жилой дом в Киеве 20 мая, 13:01 В киевском ЖК Комфорт-таун на крышу одного из домов упали обломки дрона (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

Россияне в ночь на субботу, 20 мая, в очередной раз атаковали Киев Шахедами. Силы ПВО сбили все 18 дронов, летевших на столицу, однако обломки упали на жилые дома и машины.

В одном из девятиэтажных домов в Днепровском районе из-за падения обломков загорелась крыша. Тушить пожар сразу выехали спасатели. В ГСЧС показали фото, как это было.

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В соцсетях пишут, что обломки упали на дом на территории ЖК Комфорт-таун. На утро субботы на месте атаки побывали журналисты.

Предварительно, тамобнаружены повреждения в четырех квартирах. Как сообщили в ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Телеканал Киев

Фото: Телеканал Киев

К слову, ЖК Комфорт-таун показывали в одной из заставок на Евровидении в этом году.



В ночь на 20 мая Россия осуществила уже одиннадцатую масштабную атаку на Киев с начала месяца. Враг запустил 18 ударных дронов Shahed-136/131 по столице и Киевской области. Все из них были уничтожены силами ПВО.

Однако падение обломков все же нанесло ущерб в некоторых районах столицы.

В Днепровском районе загорелся пожар в жилом доме, его уже потушили

В Дарницком — повреждены СТО и авто

В Печерском — окна жилого дома

В Соломенском — дорожное покрытие и автотранспорт

