Появились фото последствий падения обломков вражеского дрона на жилой дом в Киеве

20 мая, 13:01
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В киевском ЖК Комфорт-таун на крышу одного из домов упали обломки дрона (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

В киевском ЖК Комфорт-таун на крышу одного из домов упали обломки дрона (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

Россияне в ночь на субботу, 20 мая, в очередной раз атаковали Киев Шахедами. Силы ПВО сбили все 18 дронов, летевших на столицу, однако обломки упали на жилые дома и машины.

В одном из девятиэтажных домов в Днепровском районе из-за падения обломков загорелась крыша. Тушить пожар сразу выехали спасатели. В ГСЧС показали фото, как это было.

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ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС

В соцсетях пишут, что обломки упали на дом на территории ЖК Комфорт-таун. На утро субботы на месте атаки побывали журналисты.

Предварительно, тамобнаружены повреждения в четырех квартирах. Как сообщили в ГСЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Телеканал Киев
Фото: Телеканал Киев
Телеканал Киев
Фото: Телеканал Киев

К слову, ЖК Комфорт-таун показывали в одной из заставок на Евровидении в этом году. 

В ночь на 20 мая Россия осуществила уже одиннадцатую масштабную атаку на Киев с начала месяца. Враг запустил 18 ударных дронов Shahed-136/131 по столице и Киевской области. Все из них были уничтожены силами ПВО.

Однако падение обломков все же нанесло ущерб в некоторых районах столицы.

  • В Днепровском районе загорелся пожар в жилом доме, его уже потушили
  • В Дарницком — повреждены СТО и авто
  • В Печерском — окна жилого дома
  • В Соломенском — дорожное покрытие и автотранспорт

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Беспилотники Российские беспилотники Взрыв в Киеве Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Иранские беспилотники Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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