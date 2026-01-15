Зеленский анонсировал решение об ослаблении комендантского часа

15 января, 15:46
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Владимир Зеленский сообщил о решении относительно комендантского часа (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский сообщил о решении относительно комендантского часа (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 января, анонсировал решение об ослаблении комендантского часа на время сложных погодных условий.

«Сегодня будут решения по комендантскому часу — нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности», — отметил президент.

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Он также отметил, что Министерство внутренних дел обеспечит проверку и увеличение пунктов обогрева в украинских городах. По словам Зеленского, в Киеве проводится отдельная работа. Сейчас там пункты поддержки граждан нуждаются в усилении, отметил президент.

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Ранее 15 января по результатам заседания штаба по ликвидации последствий обстрелов энергообъектов в Киеве вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в Украине не будут отменять или пересматривать режим комендантского часа, но возможны точечные исключения в случае длительных отключений электроэнергии и отопления.

По словам Кулебы, такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

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14 января Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике. Это позволит людям приходить к пунктам несокрушимости в любое время, а бизнесу — планировать работу более рационально.

Президент также заявил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Владимир Зеленский Комендантский час Электроэнергия Энергетика Погода

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