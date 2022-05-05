По решению военных. В Запорожье с 8 по 10 мая вводят комендантский час — горсовет 5 мая, 17:50 Цей матеріал також доступний українською В Запорожье с 8 по 10 мая будет комендантский час (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Запорожье будет длительный комендантский час, по решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

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Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", - написал он.



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Чиновник напомнил, что во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги.

«При необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить», – написал он.

Куртеев добавил, что из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

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