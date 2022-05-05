По решению военных. В Запорожье с 8 по 10 мая вводят комендантский час — горсовет
В Запорожье с 8 по 10 мая будет комендантский час (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
В Запорожье будет длительный комендантский час, по решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.
Война России против Украины — главные события 5 мая
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
"Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", - написал он.
Чиновник напомнил, что во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги.
«При необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить», – написал он.
Куртеев добавил, что из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.