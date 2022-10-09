Будет длиться с полуночи. В Винницкой области меняется продолжительность комендантского часа 9 октября, 11:01 Винница (Фото:Vargan/Wikipedia)

С понедельника, 10 октября, в Винницкой области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь она продлится с полуночи до 5 часов утра.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

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С полуночи до 5 утра запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Это можно делать только при наличии специального пропуска и удостоверения личности или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.

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Ранее в Винницкой области комендантский час начинался в 23:00 и заканчивался в 5:00.