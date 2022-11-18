Комендантский час и «сухой закон»: какие правила действуют в городах Украины во время военного положения 18 ноября, 03:12 Комендантский час в Украине (Фото:unsplash)

В связи с военным положением, на территории Украины введен комендантский час. Рассказываем о ее временных рамках в разных регионах.

Комендантский час – это определенное военной комендатурой время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила. В настоящее время запрещено находиться на улице, в общественных местах, передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска. Движение транспорта прекращается во время комендантского часа. Ее введение необходимо для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе.

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Иногда срок введения комендантского часа в том или ином регионе меняется. В зависимости от ситуации, ее продолжительность может удлиняться или сокращаться. Рассказываем, в какие часы длится комендантский час в разных регионах страны по состоянию на 17 ноября 2022 года.

Комендантский час в областях Украины

г. Киев - с 23.00 до 5.00

Винницкая область - с 00.00 до 5.00



Волынская область - с 00.00 до 5.00

Днепропетровская область - с 23.00 до 5.00 ( Синельниковский и Никопольский районы - с 21.00 до 6.00)

Синельниковский и Никопольский районы - с 21.00 до 6.00) Донецкая область - с 21.00 до 5.00

Житомирская область - с 00.00 до 5.00

Закарпатская область - отсутствует комендантский час

Запорожская область - с 23.00 до 5.00

Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00

Киевская область - с 23.00 до 5.00

Кировоградская область - с 23.00 до 5.00

Луганская область - с 21.00 до 5.00

Львовская область - с 00.00 до 5.00

Николаевская область - с 22.00 до 6.00

Одесская область - с 23.00 до 5.00

Полтавская область - 23.00 до 5.00

Ровенская область - с 00.00 до 5.00

Сумская область - с 23.00 до 5.00

Тернопольская область - с 23.00 до 5.00

Харьковская область - с 22.00 до 6.00

Херсонская область - с 19.00 до 6.30

Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00

Черкасская область - с 23.00 до 5.00

Черновицкая область - с 23.00 до 5.00

Черниговская область - с 23.00 до 4.00

Закарпатье – единственный регион Украины, где нет комендантского часа. Его здесь вводили однократно – во время празднования Пасхи. Ограничение длилось шесть часов.

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Также в регионах страны действуют ограничения на продажу алкоголя в течение определенных часов. В начале полномасштабной войны в большинстве областей страны действовал «сухой закон», однако со временем его начали ослаблять и отменять.

До каких часов можно купить алкоголь:

г. Киев – с 11.00 до 19.00, в заведениях общепита – до 22.00;

Винницкая область - с 23 апреля разрешена продажа алкогольных напитков;



Волынская область - с 6:00 д0 23:00;

Днепропетровская область - с 7.00 до 22.00, а на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской территориальных общин Криворожского района и в Ингулецком районе Кривой Рог запрещена продажа алкоголя полностью.

Донецкая область - с 25 марта до конца военного положения продажа любых алкогольных напитков запрещена;

Житомирская область - с 10.00 до 19.00;

Закарпатская область - сняты все ограничения на продажу алкоголя. Под запретом остается реализация напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований.

Запорожская область - с 10.00 до 18.00, в общепитах - до 21.00;

Ивано-Франковская область - с 10.00 до 21.00

Киевская область - с 11.00 до 19.00, в общепитах - до 22.00. С 21 августа купить алкоголь не могут жители Иванковской и Полесской общин Вышгородского района. Запрет продлится до особого Распоряжения;

Кировоградская область - с 21 марта можно купить алкоголь любой крепости;

Луганская область - с 25 марта до конца военного положения продажа любых алкогольных напитков запрещена;

Львовская область - с 12.00 до 21.00;

Николаевская область - с 24 марта Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил об отмене запрета на продажу алкоголя только в выходные дни. Также строго запрещена продажа алкоголя военным и правоохранителям;

Одесская область - с 9.00 до 20.00;

Полтавская область - с 12.00 до 20.00;

Ровенская область - с 11.00 до 21.00;

Сумская область – с 11.00 до 19.00;

Тернопольская область - с 10.00 до 21.00;

Харьковская область - с 8.00 до 20.00, в общепитах - до 22.00;

Херсонская область - с 14 ноября запрещена продажа и производство алкогольных напитков;

Хмельницкая область - с 10.00 до 22.00;

Черкасская область - с 10.00 до 21.00;

Черновицкая область - с 6.00 до 22.00;

Черниговская область – с 8.00 до 22.00.