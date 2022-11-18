Комендантский час и «сухой закон»: какие правила действуют в городах Украины во время военного положения

18 ноября, 03:12
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Комендантский час в Украине (Фото:unsplash)

Комендантский час в Украине (Фото:unsplash)

В связи с военным положением, на территории Украины введен комендантский час. Рассказываем о ее временных рамках в разных регионах.

Комендантский час – это определенное военной комендатурой время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила. В настоящее время запрещено находиться на улице, в общественных местах, передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска. Движение транспорта прекращается во время комендантского часа. Ее введение необходимо для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе.

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Иногда срок введения комендантского часа в том или ином регионе меняется. В зависимости от ситуации, ее продолжительность может удлиняться или сокращаться. Рассказываем, в какие часы длится комендантский час в разных регионах страны по состоянию на 17 ноября 2022 года.

Комендантский час в областях Украины

  • г. Киев - с 23.00 до 5.00
  • Винницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Волынская область - с 00.00 до 5.00
  • Днепропетровская область - с 23.00 до 5.00 (Синельниковский и Никопольский районы - с 21.00 до 6.00)
  • Донецкая область - с 21.00 до 5.00
  • Житомирская область - с 00.00 до 5.00
  • Закарпатская область - отсутствует комендантский час
  • Запорожская область - с 23.00 до 5.00
  • Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00
  • Киевская область - с 23.00 до 5.00
  • Кировоградская область - с 23.00 до 5.00
  • Луганская область - с 21.00 до 5.00
  • Львовская область - с 00.00 до 5.00
  • Николаевская область - с 22.00 до 6.00
  • Одесская область - с 23.00 до 5.00
  • Полтавская область - 23.00 до 5.00
  • Ровенская область - с 00.00 до 5.00
  • Сумская область - с 23.00 до 5.00
  • Тернопольская область - с 23.00 до 5.00
  • Харьковская область - с 22.00 до 6.00
  • Херсонская область - с 19.00 до 6.30
  • Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Черкасская область - с 23.00 до 5.00
  • Черновицкая область - с 23.00 до 5.00
  • Черниговская область - с 23.00 до 4.00
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Закарпатье – единственный регион Украины, где нет комендантского часа. Его здесь вводили однократно – во время празднования Пасхи. Ограничение длилось шесть часов.

Ранее НВ рассказывал, что делать, если не успеваете домой до комендантского часа и как правильно себя вести, если вас задержала тероборона во время комендантского часа и чего нельзя делать, чтобы вас не приняли диверсантом.

Также в регионах страны действуют ограничения на продажу алкоголя в течение определенных часов. В начале полномасштабной войны в большинстве областей страны действовал «сухой закон», однако со временем его начали ослаблять и отменять.

До каких часов можно купить алкоголь:

  • г. Киев – с 11.00 до 19.00, в заведениях общепита – до 22.00;
  • Винницкая область - с 23 апреля разрешена продажа алкогольных напитков;
  • Волынская область - с 6:00 д0 23:00;
  • Днепропетровская область - с 7.00 до 22.00, а на территории Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Нивотрудовской, Широковской территориальных общин Криворожского района и в Ингулецком районе Кривой Рог запрещена продажа алкоголя полностью.
  • Донецкая область - с 25 марта до конца военного положения продажа любых алкогольных напитков запрещена;
  • Житомирская область - с 10.00 до 19.00;
  • Закарпатская область - сняты все ограничения на продажу алкоголя. Под запретом остается реализация напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований.
  • Запорожская область - с 10.00 до 18.00, в общепитах - до 21.00;
  • Ивано-Франковская область - с 10.00 до 21.00
  • Киевская область - с 11.00 до 19.00, в общепитах - до 22.00. С 21 августа купить алкоголь не могут жители Иванковской и Полесской общин Вышгородского района. Запрет продлится до особого Распоряжения;
  • Кировоградская область - с 21 марта можно купить алкоголь любой крепости;
  • Луганская область - с 25 марта до конца военного положения продажа любых алкогольных напитков запрещена;
  • Львовская область - с 12.00 до 21.00;
  • Николаевская область - с 24 марта Глава Николаевской ОВА Виталий Ким объявил об отмене запрета на продажу алкоголя только в выходные дни. Также строго запрещена продажа алкоголя военным и правоохранителям;
  • Одесская область - с 9.00 до 20.00;
  • Полтавская область - с 12.00 до 20.00;
  • Ровенская область - с 11.00 до 21.00;
  • Сумская область – с 11.00 до 19.00;
  • Тернопольская область - с 10.00 до 21.00;
  • Харьковская область - с 8.00 до 20.00, в общепитах - до 22.00;
  • Херсонская область - с 14 ноября запрещена продажа и производство алкогольных напитков;
  • Хмельницкая область - с 10.00 до 22.00;
  • Черкасская область - с 10.00 до 21.00;
  • Черновицкая область - с 6.00 до 22.00;
  • Черниговская область – с 8.00 до 22.00.
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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Комендантский час Военное положение Комендатура Война в Украине

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