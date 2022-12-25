Комендантский час на Новый год отменять не будут, нарушителей задержат — полиция 25 декабря, 22:53 Уличный музыкант в Киеве (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Комендантский час в Украине продолжит действовать в новогоднюю ночь. Об ‘том заявила спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире телемарафона в воскресенье, 25 декабря.

«Люди должны понимать, что независимо от того, какой у нас день — праздничный или непраздничный — есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять людей, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки», — предупредила она и попросила относиться с пониманием.



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Спикер добавила, что если человек оказался на улице во время комендантского часа и не может вернуться домой вовремя, она может обратиться в пункты обогрева, которые работают в подразделениях полиции и в развернутых мобильных пунктах.

Представительница Нацполиции также напомнила, что пиротехнические средства сейчас запрещены по всей территории Украины: «Подумайте о людях, которые психологически тяжело переживающих условия войны, которые могут принять звуки салютов за звуки взрывов».

На новогодние праздники на Софийской площади в центре Киева установили символическую «елку несокрушимости». Ее украсили энергосберегающими гирляндами, светящимися от генератора.