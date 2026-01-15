Комендантский час в Украине не отменят, но возможны точечные исключения — вице-премьер Кулеба

15 января, 13:46
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Исключения в режиме комендантского часа нужны для круглосуточного доступа людей к пунктам незламности (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Исключения в режиме комендантского часа нужны для круглосуточного доступа людей к пунктам незламности (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Украине не будут отменять или пересматривать режим комендантского часа, но возможны точечные исключения в случае длительных отключений электроэнергии и отопления, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба по результатам первого заседания штаба по ликвидации последствий обстрелов энергообъектов в Киеве.

Он отметил, что во время отключений «государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности». Речь идет о временных и точечных исключениях во время комендантского часа, которые позволят:

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  • обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры;
  • безопасно добраться до пунктов незламности по аналогии с доступом к укрытиям;
  • обеспечить работу учреждений, которые официально являются пунктами незламности.
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«Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может», — подчеркнул Кулеба.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике. Это позволит людям приходить в пункты незламности в любое время, а бизнесу — планировать работу более рационально, указывал Зеленский.

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Он также заявил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве будет создан штаб для координации ситуации с электричеством.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Комендантский час Алексей Кулеба пункты несокрушимости Энергетика Отключения света

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