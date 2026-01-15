В Украине не будут отменять или пересматривать режим комендантского часа , но возможны точечные исключения в случае длительных отключений электроэнергии и отопления, сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба по результатам первого заседания штаба по ликвидации последствий обстрелов энергообъектов в Киеве.

Он отметил, что во время отключений «государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности». Речь идет о временных и точечных исключениях во время комендантского часа, которые позволят:

Реклама

обеспечить бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры;

безопасно добраться до пунктов незламности по аналогии с доступом к укрытиям;

обеспечить работу учреждений, которые официально являются пунктами незламности.

«Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может», — подчеркнул Кулеба.

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут пересмотреть правила комендантского часа для части городов и общин на время морозов и чрезвычайной ситуации в энергетике. Это позволит людям приходить в пункты незламности в любое время, а бизнесу — планировать работу более рационально, указывал Зеленский.

Он также заявил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве будет создан штаб для координации ситуации с электричеством.