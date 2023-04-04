В Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа: новые графики 4 апреля, 14:33 Комендантский час в Полтаве и полтавской области будет действовать четыре часа (Фото:Margarita Marushevska/Unsplash)

Со среды, 5 апреля, в Полтавской области сокращают продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

Теперь он будет действовать четыре часа — с 00:00 до 04:00.

Ранее комендантский час действовал с 23:00 до 04:00.

Видео дня

Лунин пояснил, что такое решение — это шаг навстречу бизнесу, работающему в сферах общественного питания и торговли.

С марта в ряде регионов Украины начали сокращать комендантский час, в частности, в Киевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Такое же решение было принято в Киеве.

Комендантский час в Полтавской области будет одним из самых коротких в Украине. В остальных областях он действует пять и более часов.