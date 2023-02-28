В Одессе и области сократили комендантский час 28 февраля, 20:10 Ранее комендантский час в Одессе действовал с 23:00 до 5:00. (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одессе и Одесской области с 1 марта комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета в Telegram.

«Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, с 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00:00 до 05:00 утра», — говорится в сообщении.

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В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее комендантский час в регионе действовал с 23:00 до 5:00.