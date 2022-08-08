Усиленный комендантский час в Николаеве: удалось задержать пять человек, которые находились в розыске
Николаев закрыли почти на трое суток ля поиска коллаборантов (Фото:ГСЧС)
За время действия усиленного комендантского часа в Николаеве удалось задержать пять человек, которые находились в розыске.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
По его словам, за этот период также начато около 20 уголовных производств.
«Около 20 производств зарегистрировали разные правоохранительные органы. Поймали пять человек, которые были в розыске. Обнаружили оборудование, которое создавало фейковые аккаунты и так далее», — уточнил глава ОВА.
Ким также добавил, что удалось «разобраться» с одной группой, которая «теперь не будет мешать»,
С 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа, в Николаеве действовал комендантский час с соответствующими ограничениями. Районы города отрабатывали в том числе по коллаборантам.
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