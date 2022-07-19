«Город закроем на несколько дней». Ким предупредил о долгом комендантском часе в Николаеве для борьбы с диверсантами

19 июля, 17:15
Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Виталий Ким (Фото:Teun Voeten / Sipa USA с помощью Reuters Connect)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что власти планируют закрыть Николаев на несколько дней для борьбы с коллаборантами и диверсантами в городе.

«У нас одно из первых мест по выявлению коллаборантов, я думаю мы сейчас еще усилим свои позиции», — сказал Ким в интервью на YouTube-канале Ходорковский LIVE.

Глава ОВА добавил, что случаи коллаборационизма в области единичные и власти хотят пресечь их на корню.

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«У нас планируются мероприятия относительно комендантского часа. У нас приличная уже база. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех нехороших людей», — подчеркнул Ким.

Накануне Ким пообещал вознаграждение в 100 долларов за помощь в разоблачении корректировщиков российского огня. Также у себя в Telegram-канале он опубликовал инструкцию, как сообщать о корректировщиках вражеского огня и получить вознаграждение.

https://www.youtube.com/embed/T4ajst7s2og
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Николаев Российская агрессия Война России против Украины Виталий Ким

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