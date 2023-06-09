В Киевской области запретили развлекательные мероприятия после 21:00

9 июня, 16:58
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Майдан Незалежности в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Майдан Незалежности в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Все развлекательные мероприятия в Киевской области должны заканчиваться не позже 21:00. Такое решение принял оперативный штаб Киевской областной военной администрации в пятницу, 9 июня, передает пресс-служба ОВА в Telegram.

Комендантский час действует с 00:00 до 05:00. В Киевской ОВА напомнили, что в это время все развлекательные заведения (бары, рестораны, загородные комплексы, клубы, ТРЦ и так далее) должны быть закрыты, и предупредили, что за нарушение комендантского часа предусмотрена ответственность.

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«Ограничения не были отменены и будут продолжаться до завершения действия правового режима военного положения. Проверки соблюдения норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением работников полиции», — также предупредили в ОВА.

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Глава ОВА Руслан Кравченко написал в Facebook, что «кое-кто забыл» о полномасштабной войне в стране и «продолжает развлекаться даже во время воздушной тревоги под громкую музыку и световое шоу, как это было несколько дней назад в Одессе».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Комендантский час Киевская область Киевская ОГА Война России против Украины

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