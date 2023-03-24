В Киевской области сокращают комендантский час с 26 марта: что изменится

24 марта, 12:28
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Комендантский час в Киевской области будет действовать на час меньше (Фото:Alina Yarysh/Reuters)

Комендантский час в Киевской области будет действовать на час меньше (Фото:Alina Yarysh/Reuters)

С воскресенья, 26 марта, в Киевской области сокращают комендантский час.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, теперь он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00.

Такие временные ограничения были введены распоряжением Киевской ОВА на всей территории региона.

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Из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше.

Пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 минут вечером.

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С 26 марта сокращается также комендантский час и в Киеве. Транспорт, ТРЦ и заведения будут работать дольше.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Комендантский час Киевская область Война России против Украины

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