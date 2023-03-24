В Киевской и Полтавской областях сокращают комендантский: названы даты и новые графики 24 марта, 18:17 Комендантский час в Киевской области будет действовать на час меньше (Фото:Alina Yarysh/Reuters)

В Киевской и Полтавской областях сокращается время комендантского часа.

Как сообщили в Киевской областной военной администрации, с 26 марта комендантский час будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00, а не с 23:00 как сейчас.

Такие временные ограничения были введены распоряжением Киевской ОВА на всей территории региона.

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Из-за уменьшения комендантского часа большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше.

Пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 минут вечером.

С 27 марта комендантский час в Полтавской области будет длиться с 23:00 до 04:00, а не до 5:00, как сейчас.

Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Лунин.

Он рассказал, что с такой просьбой обратились аграрии.

«В области стартовала посевная, продолжается подкормка озимых культур. Увеличился световой день. Рабочие выходят рано утром в поля, поэтому необходимо изменить промежуток времени, в течение которого запрещено передвижение», — пояснил Лунин.

С 26 марта сокращается также комендантский час и в Киеве. Транспорт, ТРЦ и заведения будут работать дольше.