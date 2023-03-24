После сокращения комендантского часа. Как в Киеве будут работать заведения, магазины и общественный транспорт 24 марта, 03:26 С 26 марта комендантский час в Киеве будет сокращен (Фото:Oleksandr Zhabin / unsplash)

С 26 марта в Киеве сократят продолжительность комендантского часа — он будет начинаться в 00:00 и заканчиваться в 5:00. Это оказывает влияние на работу местного транспорта, бизнеса и инфраструктуры. Рассказываем, что изменится.

Жители Киева долгое время обращались к местным властям и военной администрации с просьбой сократить продолжительность комендантского часа, даже собрали достаточное количество подписей в соответствующей петиции, однако она была отклонена.

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Вскоре после этого, 17 марта, в КМВА сообщили, что планируют сократить ограничения, а 20 марта начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

График работы метро в Киеве с 26 марта

В КГГА опубликовали обновленное расписание работы станций метро, которое вступит в силу с 26 марта. "Обратите внимание, что станции подземки закрываются на вход в разное время с учетом прохождения последних поездов на линиях", - отметили в мэрии.

Также с 1 апреля возобновляет работу станция метро Гидропарк.

Расписание движения станций красной ветки метро с 26 марта 2023 года после сокращения комендантского часа в Киеве / Фото: КГГА

Расписание движения станций синей ветки метро с 26 марта 2023 года после сокращения комендантского часа в Киеве / Фото: КГГА

Расписание движения станций зеленой ветки метро с 26 марта 2023 года после сокращения комендантского часа в Киеве / Фото: КГГА

Расписание движения общественного транспорта после сокращения комендантского часа в Киеве

С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше – с 05:30 до 23:30, а фуникулер – с 07:00 до 22:00.

«Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправка последних рейсов, есть на сайтах КП Киевпасстранс и КП Киевский метрополитен . Кроме того, сервис движения транспорта есть в приложении Киев Цифровой», — обратили внимание в мэрии.

Как будут работать магазины, аптеки и ТРЦ

Магазины, торговые центры и рестораны продлят свою работу с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Также изменения затронули период, до которого разрешена продажа алкоголя в Киеве. С 27 марта в столице, согласно решению Совета обороны Киева, алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с 11:00 до 21:00.

«Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции», — отметили в КГГА.



Для чего в Киеве сокращают комендантский час

Такое решение обосновали тем, что вопросы комендантского часа рассматривались регулярно и прорабатывались совместно с командованием Сил обороны столицы. Среди них обратили внимание на петицию, а также запросы частных предпринимателей, госучреждений и жителей города. Также в военной администрации добавили, что в случае возникновения угрозы Киеву будут применены усиленные меры безопасности, в том числе продление комендантского часа.



Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города Киева. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время работы. Киевской городской военной администрацией будут учтены все гарантии безопасности населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и т.д.

Что запрещено во время комендантского часа:

находиться на улице и других общественных местах;

перемещаться по транспорту или пешком.

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Если в запрещенное время человек находится на улице, то патруль имеет право:

задержать личность и проверить у нее наличие документов;

установить причину нарушения комендантского часа;

в случае необходимости провести осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного;

если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или ( в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу во время комендантского часа разрешено только в том случае, если был объявлен сигнал воздушной тревоги и нужно выйти на улицу, чтобы переместиться к ближайшему укрытию.