Список по областям. Где в 2023 году изменилась продолжительность комендантского часа

18 марта, 02:05
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Где в Украине изменилась продолжительность комендантского часа (Фото:Moritz Kindler\ unsplash)

Где в Украине изменилась продолжительность комендантского часа (Фото:Moritz Kindler\ unsplash)

Во время военного положения в Украине действует комендантский час. В зависимости от региона ее продолжительность может отличаться.

Комендантский час – это определенное военной комендатурой время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила. Ее введение необходимо для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе. Во время комендантского часа запрещено:

  • находиться на улице;
  • находиться в общественных местах;
  • передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.

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17 марта стало известно, что в Киеве с 26 марта планируется сократить продолжительность комендантского часа и, соответственно, продлить работу транспорта и инфраструктуры. В КМВА отметили, что в случае возникновения угрозы для столицы ее продолжительность ограничений увеличат. Напомним, в начале марта в ведомстве уверяли, что не планируют менять ее сокращать.

Комендантский час в областях Украины

  • г. Киев и область - с 23.00 до 5.00 (с 26.03.2023 - с 00:00)
  • Винницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Волынская область - с 00.00 до 5.00
  • Днепропетровская область - с 00.00 до 5.00 (за исключением некоторых регионов)
  • Донецкая область - с 21.00 до 5.00
  • Житомирская область - с 00.00 до 5.00
  • Закарпатская область - отсутствует комендантский час
  • Запорожская область - с 23.00 до 5.00
  • Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00
  • Кировоградская область - с 23.00 до 5.00
  • Луганская область - с 21.00 до 5.00
  • Львовская область - с 00.00 до 5.00
  • Николаевская область - с 00.00 до 6.00
  • Одесская область - с 00.00 до 5.00
  • Полтавская область - 23.00 до 5.00
  • Ровенская область - с 00.00 до 5.00
  • Сумская область - с 23.00 до 5.00
  • Тернопольская область - с 23.00 до 5.00
  • Харьковская область - с 23.00 до 6.00
  • Херсонская область - с 17.00 до 6.30 до 17.03.2023 включительно, в дальнейшем информацию не комментировали
  • Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00
  • Черкасская область - с 23.00 до 5.00
  • Черновицкая область - с 23.00 до 5.00
  • Черниговская область - с 23.00 до 4.00
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Выше мы отметили, что в некоторых регионах Днепропетровской области комендантский час имеет другие временные рамки. Заканчиваться она будет в четыре часа. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. С 21:00 она начинается в:

  • Никопольское городское территориальное общество;
  • Марганецкая городская территориальная община;
  • Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);
  • Покровская сельская территориальная община (кроме Новософиевского старостинского округа);
  • Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

С 22:00:

  • Покровское городское территориальное общество;
  • Томаковская поселковая территориальная община;
  • Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;
  • Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;
  • Мировская сельская территориальная община (кроме Вышетарасовского старостинского округа);
  • Первомайская сельская территориальная община.
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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Комендантский час Военное положение

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