Список по областям. Где в 2023 году изменилась продолжительность комендантского часа
Где в Украине изменилась продолжительность комендантского часа (Фото:Moritz Kindler\ unsplash)
Во время военного положения в Украине действует комендантский час. В зависимости от региона ее продолжительность может отличаться.
Комендантский час – это определенное военной комендатурой время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила. Ее введение необходимо для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе. Во время комендантского часа запрещено:
- находиться на улице;
- находиться в общественных местах;
- передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.
17 марта стало известно, что в Киеве с 26 марта планируется сократить продолжительность комендантского часа и, соответственно, продлить работу транспорта и инфраструктуры. В КМВА отметили, что в случае возникновения угрозы для столицы ее продолжительность ограничений увеличат. Напомним, в начале марта в ведомстве уверяли, что не планируют менять ее сокращать.
Комендантский час в областях Украины
- г. Киев и область - с 23.00 до 5.00 (
с 26.03.2023- с 00:00)
- Винницкая область - с 00.00 до 5.00
- Волынская область - с 00.00 до 5.00
- Днепропетровская область - с 00.00 до 5.00 (за исключением некоторых регионов)
- Донецкая область - с 21.00 до 5.00
- Житомирская область - с 00.00 до 5.00
- Закарпатская область - отсутствует комендантский час
- Запорожская область - с 23.00 до 5.00
- Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00
- Кировоградская область - с 23.00 до 5.00
- Луганская область - с 21.00 до 5.00
- Львовская область - с 00.00 до 5.00
- Николаевская область - с 00.00 до 6.00
- Одесская область - с 00.00 до 5.00
- Полтавская область - 23.00 до 5.00
- Ровенская область - с 00.00 до 5.00
- Сумская область - с 23.00 до 5.00
- Тернопольская область - с 23.00 до 5.00
- Харьковская область - с 23.00 до 6.00
- Херсонская область - с 17.00 до 6.30
до 17.03.2023включительно, в дальнейшем информацию не комментировали
- Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00
- Черкасская область - с 23.00 до 5.00
- Черновицкая область - с 23.00 до 5.00
- Черниговская область - с 23.00 до 4.00
Выше мы отметили, что в некоторых регионах Днепропетровской области комендантский час имеет другие временные рамки. Заканчиваться она будет в четыре часа. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. С 21:00 она начинается в:
- Никопольское городское территориальное общество;
- Марганецкая городская территориальная община;
- Красногригорьевская поселковая территориальная община (кроме территории Дмитровского старостинского округа);
- Покровская сельская территориальная община (кроме Новософиевского старостинского округа);
- Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.
С 22:00:
- Покровское городское территориальное общество;
- Томаковская поселковая территориальная община;
- Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;
- Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;
- Мировская сельская территориальная община (кроме Вышетарасовского старостинского округа);
- Первомайская сельская территориальная община.