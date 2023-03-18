Список по областям. Где в 2023 году изменилась продолжительность комендантского часа 18 марта, 02:05 Где в Украине изменилась продолжительность комендантского часа (Фото:Moritz Kindler\ unsplash)

Во время военного положения в Украине действует комендантский час. В зависимости от региона ее продолжительность может отличаться.

Комендантский час – это определенное военной комендатурой время, в течение которого граждане должны соблюдать определенные правила. Ее введение необходимо для помощи правоохранителям и военным обеспечивать безопасность и порядок в регионе. Во время комендантского часа запрещено:

находиться на улице;

находиться в общественных местах;

передвигаться пешком и любым транспортом без спецпропуска.

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17 марта стало известно, что в Киеве с 26 марта планируется сократить продолжительность комендантского часа и, соответственно, продлить работу транспорта и инфраструктуры. В КМВА отметили, что в случае возникновения угрозы для столицы ее продолжительность ограничений увеличат. Напомним, в начале марта в ведомстве уверяли, что не планируют менять ее сокращать.

Комендантский час в областях Украины

г. Киев и область - с 23.00 до 5.00 ( с 26.03.2023 - с 00:00)

и - с 23.00 до 5.00 - с 00:00) Винницкая область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Волынская область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Днепропетровская область - с 00.00 до 5.00 ( за исключением некоторых регионов)

- с 00.00 до 5.00 за исключением некоторых регионов) Донецкая область - с 21.00 до 5.00

- с 21.00 до 5.00 Житомирская область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Закарпатская область - отсутствует комендантский час

- Запорожская область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Ивано-Франковская область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Кировоградская область - с 23.00 до 5.00



- с 23.00 до 5.00 Луганская область - с 21.00 до 5.00

- с 21.00 до 5.00 Львовская область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Николаевская область - с 00.00 до 6.00

- с 00.00 до 6.00 Одесская область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Полтавская область - 23.00 до 5.00

- 23.00 до 5.00 Ровенская область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Сумская область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Тернопольская область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Харьковская область - с 23.00 до 6.00

- с 23.00 до 6.00 Херсонская область - с 17.00 до 6.30 до 17.03.2023 включительно, в дальнейшем информацию не комментировали

- с 17.00 до 6.30 включительно, в дальнейшем информацию не комментировали Хмельницкая область - с 00.00 до 5.00

- с 00.00 до 5.00 Черкасская область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Черновицкая область - с 23.00 до 5.00

- с 23.00 до 5.00 Черниговская область - с 23.00 до 4.00

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Выше мы отметили, что в некоторых регионах Днепропетровской области комендантский час имеет другие временные рамки. Заканчиваться она будет в четыре часа. Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко. С 21:00 она начинается в:

Никопольское городское территориальное общество;

Марганецкая городская территориальная община;

Красногригорьевская поселковая территориальная община ( кроме территории Дмитровского старостинского округа);

кроме территории Дмитровского старостинского округа); Покровская сельская территориальная община ( кроме Новософиевского старостинского округа);

кроме Новософиевского старостинского округа); Вышетарасовский старостинский округ Мировского сельского территориального общества.

С 22:00:

Покровское городское территориальное общество;

Томаковская поселковая территориальная община;

Дмитровский старостинский округ Красногригоровского поселкового территориального общества;

Новософиевский старостинский округ Покровской сельской территориальной общины;

Мировская сельская территориальная община ( кроме Вышетарасовского старостинского округа);

кроме Вышетарасовского старостинского округа); Первомайская сельская территориальная община.